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Башкирия стала одним из регионов-лидеров по развитию школьной стоматологии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Башкирия стала одним из регионов-лидеров по развитию школьной стоматологии Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Башкирия признана одним из регионов-лидеров по развитию школьной стоматологии, констатировали в пресс-службе республиканского Минздрава.

Так, только в этом году планируется открыть в республике 61 школьный стоматологический кабинет.

Один из них открылся в Уфимском районе, в школе села Шамонино в рамках реализации республиканского образовательного проекта «Взлетай!».

Модуль «Здоровая улыбка» этого масштабного проекта предполагает, что стоматологические кабинеты будут работать в школах, в которых обучается более 800 детей.

В школах с меньшим числом учеников будут организованы осмотры у стоматологов в поликлиниках.

«Школьный стоматологический кабинет в Шамонино оснащен всем необходимым современным оборудованием. Более 1,1 тысячи учащихся смогут получить здесь стоматологическую помощь», — резюмировали в Минздраве.
Работа по внедрению модуля «Здоровая улыбка» началась благодаря реализации образовательного проекта «Взлетай!», инициированного главой Башкирии.

Как сообщал «Башинформ», в этом году в республиканский проект «Взлетай!» входят два кейса: «Кейс 10» для учащихся 10 классов, включающий в себя четыре модуля («Дружи со спортом!», «Научись играть в шахматы!», «Говори свободно!» и «Интерактивный башкирский»), и «Кейс 11+» для одиннадцатиклассников, где спортивные блоки сменяются модулями «Танцуй!» и «Садись за руль!».

Сейчас проект реализуется в пилотном варианте как минимум в одной школе на муниципалитет. Минобр региона предложил с 1 сентября 2020 года увеличить их количество до двух школ на каждый район или город, а также дополнить программу модулями «Говори публично!» и «Деловой этикет».

Галина Бахшиева
Теги: проект «Взлетай!», стоматологические кабинеты
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