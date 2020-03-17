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17 марта Вторник

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Молния
Круглосуточный телефон «горячей линии» по коронавиру: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэр Уфы рассказал, как город готов к возможному распространению коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Мэр Уфы рассказал, как город готов к возможному распространению коронавируса Фото: автор

В муниципалитете Уфы 17 марта состоялось очередное еженедельное оперативное совещание, которое провел глава администрации города Ульфат Мустафин. Встреча с сотрудниками началась с обсуждения волнующей весь мир темы — коронавируса.

«Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение о мерах по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Всем жителям и руководителям предприятий, вне зависимости от форм собственности, необходимо неукоснительно его исполнять», — сообщил мэр города.

Он напомнил, что до 20 апреля отменяются все массовые мероприятия. Жителям республики рекомендовано отменить заграничные поездки и выезды в другие субъекты страны. Гражданам, посетившим иностранные государства, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендуется незамедлительно сообщать о своем возвращении по телефону горячей линии Министерства здравоохранения: 8 (347) 286-58-27.

«Усиленно готовятся все медучреждения. Поставлена задача в короткие сроки построить новый инфекционный центр. Кроме этого, администрацией города подготовлен ряд профилактических мероприятий на основе рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал Ульфат Мустафин.

В образовательных учреждениях города отменено перемещение по предметным кабинетам учащихся всех классов — все занятия в течение учебного дня должны быть организованы только в одном помещении для каждого класса. Усилен контроль проведения уборки с применением дезинфицирующих средств.

Также глава города сообщил, что со следующей недели все совещания будут проводиться дистанционно — в формате видеоконференцсвязи.

Он поручил своим заместителям, главам районов, а также руководителям структурных подразделений быть в режиме постоянной готовности к любым изменениям ситуации. Руководителям предприятий — усилить санитарно-просветительскую работу в коллективах о мерах профилактики и дезинфекции.

Жителей города Ульфат Мустафин призвал доверять только официальной информации. В республике создан специальный штаб, у которого будут все достоверные факты.

Ксения Калинина
Теги: коронавирус, администрация Уфы
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