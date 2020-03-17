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Башкирия возвращает домой жителей республики, застрявших на границе из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия возвращает домой жителей республики, застрявших на границе из-за коронавируса Фото: Олег Яровиков

Власти Башкирии возвращают домой жителей республики, застрявших на границе между Узбекистаном и Казахстаном, закрытой для профилактики коронавируса. О сложной ситуации стало известно из СМИ. Эти люди были сняты с поезда из-за карантинного режима. Представители администрации главы республики связались с консульством и посольством России в Казахстане и решили вопрос с дипломатическими процедурами.

Сейчас группа из 15 жителей Башкортостана, среди которых 70-летняя женщина, направляется от от казахстанской-узбекской границы на автобусе в город Актобе, далее — в Соль-Илецк на границе с Оренбургской областью.

Башкирская сторона направляет автобус в Соль-Илецк который их встретит, заберёт и довезёт до Уфы.

К этой истории активно подключился Курултай башкир в Казахстане — земляки готовы встретить группу и оказать необходимую помощь в Актобе.

«Республика всегда помогает своим жителям, по принципу, как заявлял Радий Хабиров: «Мы своих не бросаем», — прокомментировали в администрации главы Башкирии.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, своих не бросаем, радий хабиров
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