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В Башкирии в 2020 году диспансеризацией планируется охватить 717 537 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2020 году диспансеризацией планируется охватить 717 537 человек Фото: ИА «Башинформ»

В 2020 году в Башкортостане планируется охватить диспансеризацией порядка 717 537 человек, в Уфе — 238 797 человек. В проведении диспансеризации в Башкирии участвуют 85 медицинских организаций, из них в Уфе — 23 медучреждения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Между тем в 2019 году в Башкирии первый этап диспансеризации прошли 764 тысячи 740 человек — это 22,4% от численности взрослого населения. В Уфе этот показатель составил 224 тысячи 578 человек. Целевые показатели были выполнены в полном объеме, сообщили на оперативном совещании в администрации столицы республики.

Отмечено, что в Уфе за прошлый год по результатам диспансеризации установлено 30 тысяч 270 случаев впервые выявленных заболеваний (рост составил 37%). Показатель числа впервые выявленных заболеваний на тысячу населения, осмотренных в Уфе, составил 134,8%. То есть, из тысячи человек 134 человека имеют какое-либо заболевание. Этот показатель несколько выше по республике, по Башкирии он составил 100,2%.

По структуре впервые выявленных заболеваний первое место в РБ и Уфе занимают болезни системы кровообращения, на втором месте — болезни эндокринной системы, на третьем месте — нервной системы.

Ксения Калинина
Теги: диспансеризация, медицина
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