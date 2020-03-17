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В Уфе организация из-за рекламного баннера лишилась миллиона рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе организация из-за рекламного баннера лишилась миллиона рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе фирма «Метлом» из-за рекламного баннера перечислила в бюджет один миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, организация незаконно установила на фасаде здания рекламный баннер о приеме и переработке лома черных и цветных металлов. Для того чтобы избежать ответственности, установленной законом, представитель организации предложил проверяющему деньги за несоставление протокола. Контролер от средств отказался.

В связи с этим было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам рассмотрения которого фирма оштрафована. Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию. Однако Ленинский районный суд Уфы его доводы отклонил и подтвердил законность ранее принятого решения.

Сейчас компания исполнила свою обязанность и заплатила штраф, который назначил суд.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ
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