Фото: Олег Яровиков Минобр Башкирии сообщил об усилении мер в школах против коронавируса Фото: Олег Яровиков

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало до 20 марта продолжить учебно-воспитательный процесс с «проведением дополнительных профилактических мероприятий в общеобразовательных организациях».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь, в частности, идет об организации так называемого входного фильтра — измерении температуры тела обучающихся и персонала.

Кроме того, необходимо предусмотреть проведение профилактической дезинфекции помещений, использование медицинских масок, частое мытье рук с мылом или их обработку кожными антисептиками.

Рекомендуется дезинфекция столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха устройствами, разрешенными к использованию в присутствии детей, — рециркуляторами.

Школам также поручено проведение ежедневного мониторинга причин отсутствия детей.

С 23 марта 2020 года региональный Минобр рекомендует «организовать весенние каникулы для обучающихся всех общеобразовательных организаций, вне зависимости от графика учебного процесса».

Напомним, в понедельник Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало школам воздержаться от массовых, организованных выездов за пределы Башкирии и России, «как в течение этой учебной недели, так и в каникулярный период».

Родителям также рекомендовалось не вывозить детей за пределы России, особенно в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.