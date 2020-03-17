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В Уфе «АгроКомплекс» открылся запуском доильной установки фермы на северо-востоке Башкирии

ПОЛИТИКА

В Уфе глава Башкирии Радий Хабиров открыл выставку «АгроКомплекс». Несмотря на то, что накануне правительство республики отменило проведение многолюдных мероприятий, выставку из-за высокой готовности было решено провести. На нее прибыли более 350 компаний из 30 регионов страны. Одним из новых направлений выставки стала «Ярмарка фермерских продуктов», объединившая товары местных фермеров и сельхозкооперативов, а также крупных агрокомпаний республики.

Приветствуя участников, руководитель региона заявил, что закладывает традицию запускать новое производство на церемонии открытия выставки. По видеосвязи была запущена доильная установка на молочно-товарной ферме ООО «Победа» в Калтасинском районе. Компания реализует инвестпроект по строительству фермы на 5 тыс. голов, общим объемом вложений 2,3 млрд рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: выставка, АПК, АгроКомплекс, Радий Хабиров
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