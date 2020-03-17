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В Уфе курсирование пригородного поезда «Легенда Урала» завершается 1 апреля

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

В Уфе курсирование пригородного поезда «Легенда Урала» завершается 1 апреля Фото: Станислав Шахов

С 1 апреля завершается сезонное курсирование пригородных поездов «Легенда Урала» Уфа — Новоабзаково — Уфа. Об этом сообщили в Гострансе РБ.

Сообщается, что в связи с завершением горнолыжного сезона Башкортостанской пригородной пассажирской компанией отменяются пригородные поезда № 6875/6876/6910 по маршруту: Уфа — Новоабзаково и № 6909/6879/6880 по маршруту: Новоабзаково — Уфа.

За прошедший зимний период 2019-2020 годов транспортная компания перевезла на «Легенде Урала» к местам отдыха более восьми тысяч любителей зимних видов спорта, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

ИА «Башинформ»
Теги: Легенда Урала, пригородный поезд
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