Как уберечься от коронавируса: 10 вопросов, ответы на которые должен знать каждый

Каковы истинные масштабы пандемии коронавируса?

В конце 2019 года Комитет по делам здравоохранения города Ухань (Китай) объявил о вспышке «неизвестного вида пневмонии». В январе 2020 года китайские специалисты установили возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

На утро 17 марта, коронавирусом в мире заразились более 180 тысяч человек, вылечились более 78 тысяч пациентов, умерли более 7 тысяч. Больше всего заболевших — на территории материкового Китая.

В России, по последним данным, выявлено 93 случая коронавируса, 5 человек вылечились. Погибших нет.

В Башкирии больных коронавирусом нет.

Российские программисты запустили онлайн-сервис﻿, по которому можно отследить динамику распространения нового коронавируса по всему миру.