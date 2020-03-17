Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.12 ↑

EUR 82.74 ↓

17 марта Вторник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный телефон «горячей линии» по коронавиру: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как уберечься от коронавируса: 10 вопросов, ответы на которые должен знать каждый

ОБЩЕСТВО

«Коронавирус» — самая популярная тема последних дней. Инфекция успела распространиться более чем в 130 странах. Поэтому советы, как защититься, остаются актуальными. Мы собрали всю важную на сегодняшний день информацию.

Каковы истинные масштабы пандемии коронавируса?
В конце 2019 года Комитет по делам здравоохранения города Ухань (Китай) объявил о вспышке «неизвестного вида пневмонии». В январе 2020 года китайские специалисты установили возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

На утро 17 марта, коронавирусом в мире заразились более 180 тысяч человек, вылечились более 78 тысяч пациентов, умерли более 7 тысяч. Больше всего заболевших — на территории материкового Китая.

В России, по последним данным, выявлено 93 случая коронавируса, 5 человек вылечились. Погибших нет.

В Башкирии больных коронавирусом нет.

Российские программисты запустили онлайн-сервис﻿, по которому можно отследить динамику распространения нового коронавируса по всему миру.

Как передается коронавирус?
Вирус передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным (при чихании, кашле) и контактно-бытовым путем (через предметы обихода). Поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от больных.
Какие меры профилактики коронавируса существуют?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещение общественных и людных мест.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. На работе и дома регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). Для этого можно использовать обычные моющие средства.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Правда, что медицинская маска защищает от инфекции?
Среди прочих средств профилактики от COVID-19 особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. При этом маски должны носить и больные люди, и те, кто боится заразиться:

— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

Медики предупреждают — маска не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки.

Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, важно правильно ее носить:

— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки.

На улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Как сделать маску своими руками?
Так как во многих аптеках медицинские маски уже раскупили, медики рекомендуют сделать ее самостоятельно. Многих из нас учили этому в школе на уроках ОБЖ. Для этого нужны: марля, вата, нитка, иголка, ножницы, линейка или сантиметр.

1.Отмерьте полосу марли длиной 90 см и шириной 40 см.

2. Сложите марлю вдоль длинной стороны.

3. Отмерьте по 35 см с каждой стороны — это будущие завязки. Разрежьте их вдоль посередине.

4. В центре остался квадрат со сторонами 20 см — это основа будущей маски.

5. От куска ваты толщиной не менее 1 см отрежьте квадрат 20x20 см и вложите внутрь квадрата из марли.

6. Прошейте по трем сторонам основу маски, чтобы вата не вылезала наружу.

Носить такую маску можно 3-4 часа. Затем следует ее заменить.

Каковы симптомы коронавирусной инфекции?
Первыми признаками заболевания могут стать высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
Какие могут быть осложнения от коронавируса?
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Подробнее о возможных осложнениях читайте здесь﻿.

В течение какого времени могут проявиться симптомы новой коронавирусной инфекции?
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.

Что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией?
Вызовите врача.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом). Ухаживать за больным должен только один член семьи.

В Башкирии работает ﻿«горячая линия», где специалисты Минздрава ответят на все вопросы, связанные с распространением нового вируса COVID-2019. Телефон: 8 (347) 286-58-27.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, профилактика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии находится 41 человек
По состоянию на 8.00 утра 17 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах Республики Башкортостан находится 41 человек, из них шестеро дете
Кабинетную систему в школах Уфы отменили из-за коронавируса
В Уфе в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией отменили кабинетную систему в школах, сообщает столичная администрация. С 17 март
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера. Это любопытное астрономическое явление произойдет уже в эту пятницу, 20 марта, в 11.23 по уфим
В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса
В Башкирии предстоящие весенние школьные каникулы могут быть продлены, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Ха
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть