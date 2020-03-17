Как уберечься от коронавируса: 10 вопросов, ответы на которые должен знать каждый
«Коронавирус» — самая популярная тема последних дней. Инфекция успела распространиться более чем в 130 странах. Поэтому советы, как защититься, остаются актуальными. Мы собрали всю важную на сегодняшний день информацию.
На утро 17 марта, коронавирусом в мире заразились более 180 тысяч человек, вылечились более 78 тысяч пациентов, умерли более 7 тысяч. Больше всего заболевших — на территории материкового Китая.
В России, по последним данным, выявлено 93 случая коронавируса, 5 человек вылечились. Погибших нет.
В Башкирии больных коронавирусом нет.
Российские программисты запустили онлайн-сервис, по которому можно отследить динамику распространения нового коронавируса по всему миру.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. На работе и дома регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). Для этого можно использовать обычные моющие средства.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
— при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции.
Медики предупреждают — маска не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.
Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, важно правильно ее носить:
— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
— не используйте вторично одноразовую маску;
— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки.
На улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
1.Отмерьте полосу марли длиной 90 см и шириной 40 см.
2. Сложите марлю вдоль длинной стороны.
3. Отмерьте по 35 см с каждой стороны — это будущие завязки. Разрежьте их вдоль посередине.
4. В центре остался квадрат со сторонами 20 см — это основа будущей маски.
5. От куска ваты толщиной не менее 1 см отрежьте квадрат 20x20 см и вложите внутрь квадрата из марли.
6. Прошейте по трем сторонам основу маски, чтобы вата не вылезала наружу.
Носить такую маску можно 3-4 часа. Затем следует ее заменить.
Подробнее о возможных осложнениях читайте здесь.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом). Ухаживать за больным должен только один член семьи.
В Башкирии работает «горячая линия», где специалисты Минздрава ответят на все вопросы, связанные с распространением нового вируса COVID-2019. Телефон: 8 (347) 286-58-27.