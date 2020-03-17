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Из-за коронавируса в России перенесут сроки досрочного этапа ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

В России на фоне ситуации с коронавирусом перенесут сроки досрочного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Нами внесены изменения в расписание экзаменов, перенесен срок досрочной сдачи ЕГЭ. Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — передает﻿ РИА Новости слова Голиковой.

Согласно утвержденному приказу Министерства образования и Рособрнадзора в 2020 году ЕГЭ должен был пройти в три этапа. Первый, досрочный этап должен был состояться в период с 20 марта по 13 апреля. Основной период сдачи экзамена был запланирован с 25 мая по 29 июня, а дополнительный — с 4 по 22 сентября.

ИА «Башинформ»
Теги: ЕГЭ, коронавирус
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