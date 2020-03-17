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В Башкирии мамы в декрете могут переобучиться любой специальности и получать стипендию

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.instagram.com/khabirovradii/

В Башкирии мамы в декрете могут переобучиться любой специальности и получать стипендию Фото: https://www.instagram.com/khabirovradii/

В Башкирии женщины, которые находятся в декретном отпуске, могут переобучиться любой специальности и получать во время учебы стипендию. О запуске новой программы по обучению и профессиональной переподготовке рассказал глава республики Радий Хабиров.

Программу переобучения могут пройти женщины, которые находятся в декретном отпуске по уходу за детьми в возрасте до трех лет, и неработающие женщины с детьми до 7 лет.

Обучаться можно по любой специальности. Можно повысить имеющуюся квалификацию у своего работодателя или получить образовательный сертификат, либо обучаться по направлению центра занятости. Срок обучения — до трех месяцев. Стоимость образовательного сертификата — до 46,3 тысячи рублей.

Кроме того, весь период обучения женщинам будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ — 13,9 тысячи рублей.

﻿«Не секрет, что пока молодые мамы сидят с детишками дома, они зачастую утрачивают свои компетенции и по окончании декретного отпуска им сложнее входить в рабочий режим. Для того чтобы сгладить этот стресс, возобновить свои навыки или получить новые компетенции, задумана эта программа», — подчеркнул Радий Хабиров.
Всего в республике в этом году планируется обучить 1 257 женщин.

Для получения мер поддержки на обучение нужно обращаться к своему работодателю или в центры занятости населения по месту жительства.

Гульфия Акулова
Теги: профпереподготовка, декретный отпуск, семья
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