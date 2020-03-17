Башкирия в федеральных СМИ: Вырос спрос на санатории в Башкирии; проблемный дом достроят

Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха этой весной. На фоне коронавируса вырос спрос на санатории в Башкирии.

Спрос на отдых. В первую десятку регионов России для санаторного отдыха этой весной входят Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Башкортостан и Республика Алтай, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала «ТурСтат». При этом за год спрос на весенний отдых в санаториях вырос на 5%. Как пишет «Коммерсантъ», «наибольший рост спроса на весенний отдых в 2020 году зафиксирован в Пермском крае. Там он составил 80%. Второе место заняла Свердловская область (+70%). Замыкает тройку лидеров Башкортостан (+26%). Татарстан здесь занял пятую строчку».

Обновление кадров. «Молодая Гвардия Единой России» завершила регистрацию в кадровом конкурсе «МГЕР Обновление 2020». На конкурс подано более двух тысяч заявок, информировала «Парламентская газета», пояснив, что конкурс направлен на вовлечение представителей молодёжных сообществ и авторов проектов в деятельность «Молодой Гвардии». Участники представили свои проекты, посвящённые экологическому воспитанию подрастающего поколения, исторической памяти, развитию регионального туризма. Отмечается, что больше всего заявок на участие поступило из Москвы, Подмосковья, Волгоградской области, Башкортостана и Пермского края. «По окончании первого этапа — регистрации мы выявили 400 лучших участников, это получается пять человек на место», — пояснил председатель Координационного совета Денис Давыдов. Победители конкурса «Молодой Гвардии» смогут стать руководителями федеральных проектов организации и получить поддержку на реализацию инициатив, рассказали в «ПГ».

Где в Уфе достроят проблемный дом. Фонд защиты прав дольщиков Башкортостана достроит проблемный жилой дом в Уфе. Об этом «Стройгазете» сообщили в Минстрое России, уточнив, что в региональном бюджете предусмотрены субсидии, которые будут выделены фонду на достройку объекта. По данным газеты, «речь идет о завершении строительства секций А и Б многоквартирного дома в квартале улиц Октябрьской революции, Пушкина, Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева. В доме запроектировано 120 квартир общей площадью 10,5 тыс. кв. метров. Прежний застройщик СК «КВАРТАЛ» был признан банкротом». Как отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин, механизм достройки проблемных домов путем передачи обязательств региональным фондам работает. «Важно, что регионы, у которых есть возможность взять финансирование достройки на себя, начали это делать. Для завершения строительства дома в Башкирии не потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета», — рассказал он «СГ».

«Заминировали» пять самолетов за день. ТАСС передал, что «неизвестные сообщили о минировании пяти самолетов, выполняющих внутренние рейсы по России. По словам источника в экстренных службах, это рекорд за один день», отмечается в сообщении. «Ранее «заминированные» самолеты из Москвы в Уфу, Пермь и Тюмень штатно приземлились в местах назначения», — успокоили в ТАСС.

Лед тронулся. Телеканал «Звезда» информирует, что в Башкирии для защиты поселков от паводка военные инженеры начали подрывы льда на реке Уршак. Сообщается, что решение о помощи местным властям принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. «В Чишминском районе бойцы уже разрушили ледяные поля для защиты мостов и гидротехнических сооружений. Действия инженеров координирует региональный центр управления в Екатеринбурге», — добавили на телеканале.

О том, что военные взорвали лед на реке в Башкирии, написали также в «Известиях». Газета уточняет, что «для спецоперации понадобилось 50 кг тротила — заряды заложили в 20 лунок, они расположены в шахматном порядке, чтобы взрыв охватил большую площадь. Работы выполнили около 400 военнослужащих и 40 единиц техники». Поясняется, что подрыв льда нужен для защиты людей, живущих в селах поблизости, от наводнения.

«Знаем, что делать». Прежде чем говорить о плане действий в случае приостановления чемпионата России, необходимо дождаться решения по итогам заседания лиги, заявил 16 марта генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ». «У «Уфы» есть несколько идей, есть понимание, что делать при негативном сценарии, то есть при приостановлении чемпионата России. Мы говорили об этом с главным тренером, все прекрасно осознают происходящее и знают, что делать», — сказал Газизов. Заседание общего собрания клубов РПЛ состоится сегодня, 17 марта, в офисе Российской Премьер-лиги.