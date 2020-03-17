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Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф

ОБЩЕСТВО

Правительство страны запустило сайт стопкоронавирус.рф. На интернет-портале будет представлена актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире. Также для граждан будет запущена специальная горячая линия, сообщает РИА Новости.

Линия протестирована, ее номер — 8 800 2000 112, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

В настоящее время совместно с «Росмолодежью» и Ассоциацией волонтерских центров готовится всероссийская акция помощи тем, кто находится на карантине, а также людям старшего поколения, добавил Чернышенко.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, правительство также активно ведет работу с добровольческими организациями для того, чтобы они оказывали помощь маломобильным группам населения.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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