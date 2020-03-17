С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии находится 41 человек

По состоянию на 8.00 утра 17 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах Республики Башкортостан находится 41 человек, из них шестеро детей. Такие данные сегодня на утреннем брифинге представил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Состояние у всех стабильное, проводится лечение в соответствии с рекомендациями ведущих российских и зарубежных специалистов. Проводятся обследования, налюдение и лечение осуществляется в боксовых отделениях.

На горячую линию за истекшие сутки поступило 304 звонка от жителей республики. Самые часто задаваемые вопросы — алгоритм действия после прибытия из-за рубежа, куда можно сдавать анализы, жалобы на отсутствие средств индивидуальной защиты — масок в розничных сетях и аптеках.

Ежедневные утренние и вечерние брифинги проводятся по поручению главы республики. Следующий брифинг в 20 часов.