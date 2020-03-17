В Уфе создан штаб движения «Волонтеры Победы Республики Башкортостан»
В Уфе на базе Центра содействия занятости молодежи и Ассоциации волонтеров Уфы создано местное отделение общественного движения «Волонтеры Победы Республики Башкортостан». Его руководителем стала Айсылу Шарипова, информирует пресс-служба городской мэрии.
Сообщается, что уже ближайшее время начнется набор желающих присоединится к команде. Волонтерам предлагается участвовать в организации и проведении акций, мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проявить заботу о ветеранах, помочь в благоустройстве памятных мест, восстановить историю семьи.
Общественное движение работает в шести направлениях, это «Связь поколений», «Великая Победа», «Наши Победы», «Моя победа», «Медиапобеда», «Моя история».