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В Уфе создан штаб движения «Волонтеры Победы Республики Башкортостан»

ОБЩЕСТВО

В Уфе на базе Центра содействия занятости молодежи и Ассоциации волонтеров Уфы создано местное отделение общественного движения «Волонтеры Победы Республики Башкортостан». Его руководителем стала Айсылу Шарипова, информирует пресс-служба городской мэрии.

Сообщается, что уже ближайшее время начнется набор желающих присоединится к команде. Волонтерам предлагается участвовать в организации и проведении акций, мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проявить заботу о ветеранах, помочь в благоустройстве памятных мест, восстановить историю семьи.

Общественное движение работает в шести направлениях, это «Связь поколений», «Великая Победа», «Наши Победы», «Моя победа», «Медиапобеда», «Моя история».

ИА «Башинформ»
Теги: Волонтеры Победы
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