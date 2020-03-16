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В Уфе жителей многоквартирного дома терроризируют крысы

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Уфе жителей многоквартирного дома терроризируют крысы Фото: Соцсети

Стая крупных крыс поселилась в многоквартирном дома уфимского микрорайона Черниковка. Жители дома 75/2 по улице Черниковской жалуются на грызунов не первый день и в качестве доказательства в социальных сетях публикуют короткометражки с крысами в главной роли.

«Крысы тут хозяева, по квартирам уже ходят, из помойки едят и чувствуют себя отлично. А вечерами и ночью их толпа», — говорят уфимцы.

Одна из горожанок отметила, что два года назад жила в этом доме и ситуация была аналогичная. Местные жители призвали управляющую компанию и компетентные службы помочь в решении их проблемы.

ИА «Башинформ»
Теги: крысы, Черниковка, Уфа
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