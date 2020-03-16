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Более 3 тысяч жителей Башкирии вывезут из заграницы по причине коронавируса

ОБЩЕСТВО

Россиян по решению Росавиации эвакуируют из иностранных государств Индии, Азербайджана и других из-за приостановки авиасообщения по причине распространения новой коронавирусной инфекции. За границей сегодня также находятся порядка трех тысяч жителей Башкирии. Глава регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов отметил, что для этого Башкирия организовывает чартерные рейсы.

«В связи с этим могут быть изменения в расписании международного аэропорта «Уфа», — уточнил руководитель ведомства. – Отдельно обращаюсь к пассажирам, которые планируют заграничные поездки в марте, апреле и на майские праздники. Настоятельно просим вас отменить или перенести путешествия и командировки».

Также представители управления Роспотребнадзора Башкирии и госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству отметили, что средства за приобретенные авиа и железнодорожные билеты можно вернуть даже в том случае, если они невозвратные. Для этого необходимо обратиться в компанию, где были куплены билеты. По любым вопросам в этой области жителей Башкирии просят обращаться к специалистам Роспоттребнадзора.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, брифинг, Башкирия, заграница
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