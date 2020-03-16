В Башкирии опровергли слухи о закрытии вузов на карантин из-за Covid-2019

В республиканском правительстве на брифинге по коронавирусу опровергли слухи о закрытии вузов региона на карантин. В частности, на официальных сайтах УГАТУ и БГПУ размещены сообщения о том, что в университетах введено электронное и дистанционное обучение.

«Усилен санитарно-противоэпидемический и профилактический режим. Временно отменены массовые культурные и спортивные мероприятия. Ограничен доступ посторонних лиц в университет, — говорится на сайте УГАТУ. — Карантин в университете не вводится».

По слова министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в республике сегодня сохраняется напряженная ситуация с обеспечением населения защитными масками. Во вторник-среду в государственные аптеки региона поступят 20 тысяч масок. В конце недели также ожидается подобная поставка средств защиты. Также в ведомстве рекомендуют делать маски самостоятельно из стерильной марли.