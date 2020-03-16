Самолет Москва-Уфа «заминировали» по электронной почте

Неизвестные сообщили о «заминированном» самолете, который летит из Москвы в Уфу. Сообщение поступило на почту столичного аэропорта «Шереметьево» в тот момент, когда воздушное судно уже находилось в воздухе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что экипаж самолета не стал менять направление и летит в пункт назначения. Также в сообщении от неизвестного автора говорится о «минировании» самолетов в Пермь и Тюмень.

В агентстве отметили, что подобные электронные письма приходят на почту аэропорта с начала марта.