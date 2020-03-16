Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18

EUR 81.86

16 марта Понедельник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный телефон «горячей линии» Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с экстренным предупреждением

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с экстренным предупреждением Фото: Ксения Калинина

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов обратился к участникам дорожного движения с экстренным предупреждением — регион накрыл снегопад. По его словам, вечером 16 марта в отдельных районах республики наблюдается обильное выпадение снега.

«На дорогах ожидается ухудшение видимости. В поездках соблюдайте максимальную осторожность. Экипажи ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения», — написал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель ГИБДД РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: снегопад, погода, ГИБДД РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза
В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза, предупреждают синоптики. По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается
Кабинетную систему в школах Уфы отменили из-за коронавируса
В Уфе в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией отменили кабинетную систему в школах, сообщает столичная администрация. С 17 март
В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса
В Башкирии предстоящие весенние школьные каникулы могут быть продлены, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Ха
В Башкирии после столкновения с BMW X5 погиб пассажир «Лады», еще двое госпитализированы
В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть