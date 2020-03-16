Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с экстренным предупреждением
Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям с экстренным предупреждением Фото: Ксения Калинина
Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов обратился к участникам дорожного движения с экстренным предупреждением — регион накрыл снегопад. По его словам, вечером 16 марта в отдельных районах республики наблюдается обильное выпадение снега.
«На дорогах ожидается ухудшение видимости. В поездках соблюдайте максимальную осторожность. Экипажи ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения», — написал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель ГИБДД РБ.