«Моей спины врагам не увидать»: С первых дней войны поэты Башкирии встали на защиту Родины

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

В тот же день, когда вооруженная до зубов фашистская армия предательски напала на Советский Союз, писатели Башкирии объявили свое перо, свои мысли и чувства мобилизованными на защиту родной Отчизны. Как это было, рассказала газета «Красная Башкирия» в мае 1942 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Уже в первые недели Великой Отечественной войны вышел сборник стихов «За Родину! За Сталина!». «Иду вперед! Моей спины врагам не увидать в бою: Чем больше их передо мной, тем им грознее предстаю», — в таких волнующих строках классик башкирской литературы Мажит Гафури выразил мысли, чувства и чаяния своего народа. «Опасностям наперерез, подобно льву, душа спешит», – писал ранее поэт. Теперь эти слова повторяло молодое поколение поэтов. «М. Хай, Х. Карим, А. Вали, К. Даян и С. Мифтах встали в ряды непобедимой Красной Армии. На фронт ушли и многие другие», — сообщила газета 17 мая 1942 года.

Писатели-бойцы свято чтили боевые традиции своего народа. Вот что рассказывала фронтовая газета «Сталинец» о делах одного из них: «Фашисты контратаковали деревню Н. Политрук Каримов, оставив по одному человеку на телефонных аппаратах, всех остальных связистов повел в бой. Храбро дрались связисты». Дальше в статье рассказывается о боевых делах писателя-политрука.

Писатели, оставшиеся здесь, в глубоком тылу, также считали себя бойцами. Башкирские прозаики и драматурги и в тылу работали, как на фронте. Так, поэт Сайфи Кудаш, в чувствах и в мыслях с героическими защитниками Ленинграда, писал: «И теперь с Ленинградом дыханьем одним Мы дышим в сражении снова. Тех каменных плит никогда не сдадим, Где ступала нога Ильичева».

Поэт Рашит Нигмати писал стихи об Украине, полные гнева к разбойничьим полчищам, разоряющим западные области необъятной родины: «Край родной! На западе – Карпаты, С небом побратавшийся хребет. На востоке – волны океана Омывает каменный Посьет».

«Больших творческих успехов добился прозаик Сагит Агишев. Его выразительные, яркие новеллы – «Думы старшего брата», «Конный Ильмурза», «Его подарок» – очень популярны в башкирском народе», — рассказывает в издании башкирский поэт Баязит Бикбай.

С начала войны башкирские драматурги написали около десяти произведений, продолжают в газете. Писатель Ахнаф Киреев заканчивал вторую одноактную пьесу. Его прежняя пьеса – «В одной семье» прочно вошла в репертуар театров Башкирии и пользовалась заслуженным успехом. Готовилась к печати его новая книга рассказов «Наш поход».

Драматург В. Витт закончил пьесу «Дни суровые». «Это произведение, несомненно, является одной из лучших пьес, написанных за время войны. «Не было еще того и не будет, чтобы зверь победил человека! Человек победит!» – такова основная мысль этого произведения, рассказывающего о мужественных советских людях, о героическом партизанском движении в тылу врага», — сообщают в издании.

Автор популярной комедии «Башмагым» («Башмачки») Хабибулла Ибрагимов за время войны написал три произведения. Его пьеса «Чабан Шарафи» была включена в репертуар районных театров Башкирии.

Несколько пьес написал писатель Мухаметша Бурангулов — «Единство», «Мактаулы кыздар». Большой успех выпал на долю его сказания о войне, заключающего в себе 4000 стихотворных строк.

Во время войны писатели республики перевели на башкирский язык многие произведения украинской литературы, а писатели Украины ознакомили своего читателя с произведениями башкирской литературы.

«В ответ на предательское нападение врага еще крепче сплотились писатели вокруг партии Ленина-Сталина… В нашей стране писатель окружен любовью и заботой...Это обязывает нас работать еще лучше, еще больше, еще вдохновеннее», — призывал в газете башкирский поэт и драматург Баязит Бикбай.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.