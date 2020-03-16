Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18

EUR 81.86

16 марта Понедельник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный телефон «горячей линии» Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госавтоинспекция Башкирии предупредила водителей о начале двух спецопераций

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Госавтоинспекция Башкирии предупредила водителей о начале двух спецопераций Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане с 16 марта стартовали профилактические мероприятия «Внимание — дети!», а в Уфе — спецоперация «Должник». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

В первом случае особое внимание будет обращаться на перевозки детей, организованы различные конкурсы, посты ДПС приблизятся к школам. Завершится мероприятие «Внимание — дети!» в апреле.

«Обращаемся к водителям с просьбой не подвергать детские жизни опасности и строго соблюдать правила дорожного движения. Заметив маленького пешехода на своем пути, заблаговременно снижайте скорость движения, ведь нередко дети ведут себя непредсказуемо. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков и скверов, детских площадок. Помните, что скорость движения во дворах должна быть минимальной. Не стесняйтесь лишний раз посигналить, если намерения детей возле дороги вам непонятны. От этого во многом зависят здоровье и безопасность, как пешеходов, так и водителей», — проинформировали в ведомстве.

С 16 марта по 22 марта в Уфе пройдет оперативно-профилактическая операция «Должник», главная цель которой — выявление и привлечение к ответственности злостных неплательщиков штрафов. Традиционно, в операции примут участие сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции, а также участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники ППС.

Как сообщалось ранее, за неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов. А вот в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50 процентов от суммы штрафа.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте ГИБДД или на сайте госуслуги.ру.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ, профилактика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза
В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза, предупреждают синоптики. По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается
Кабинетную систему в школах Уфы отменили из-за коронавируса
В Уфе в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией отменили кабинетную систему в школах, сообщает столичная администрация. С 17 март
В Башкирии после столкновения с BMW X5 погиб пассажир «Лады», еще двое госпитализированы
В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону
В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса
В Башкирии предстоящие весенние школьные каникулы могут быть продлены, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Ха
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть