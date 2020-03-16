Фото: Ксения Калинина Госавтоинспекция Башкирии предупредила водителей о начале двух спецопераций Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане с 16 марта стартовали профилактические мероприятия «Внимание — дети!», а в Уфе — спецоперация «Должник». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.

В первом случае особое внимание будет обращаться на перевозки детей, организованы различные конкурсы, посты ДПС приблизятся к школам. Завершится мероприятие «Внимание — дети!» в апреле.

«Обращаемся к водителям с просьбой не подвергать детские жизни опасности и строго соблюдать правила дорожного движения. Заметив маленького пешехода на своем пути, заблаговременно снижайте скорость движения, ведь нередко дети ведут себя непредсказуемо. Не забывайте снижать скорость при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков и скверов, детских площадок. Помните, что скорость движения во дворах должна быть минимальной. Не стесняйтесь лишний раз посигналить, если намерения детей возле дороги вам непонятны. От этого во многом зависят здоровье и безопасность, как пешеходов, так и водителей», — проинформировали в ведомстве.

С 16 марта по 22 марта в Уфе пройдет оперативно-профилактическая операция «Должник», главная цель которой — выявление и привлечение к ответственности злостных неплательщиков штрафов. Традиционно, в операции примут участие сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции, а также участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники ППС.

Как сообщалось ранее, за неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов. А вот в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50 процентов от суммы штрафа.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте ГИБДД или на сайте госуслуги.ру.