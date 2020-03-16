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В Башкирии началось вскрытие рек, на одной из рек наблюдается ледоход

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии началось вскрытие рек, на одной из рек наблюдается ледоход Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на этой неделе началось вскрытие рек, на одной из рек тронулся лед, сообщает Башгидромет.

Сегодня, 16 марта, наблюдается ледоход 50% на степной реке Чермасан — это приток реки Белой. Уровень воды в настоящее время здесь составляет 392 см от нуля поста. За сутки он вырос на 190 см.

«Опасности подтопления населенных пунктов нет, рядом находятся лишь земли сельхозназначения, — рассказала «Башинформу» начальник Гидрометцентра Анна Козаева. — Подтопление населенного пункта — деревни Новоюмраново Чекмагушевского района возможно лишь при уровне 700 см».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки возможен дальнейший рост уровней воды, так как река находится в подпоре — на реке Белой стоит лед.

Как сообщало ранее агентство, вскрытие рек вследствие теплой погоды в республике ожидалось в конце марта. Таким образом, перекрыта историческая дата самого раннего вскрытия — 24 марта 1961 года.

На остальных реках Башкирии наблюдается ледостав и ледостав с полыньями, промоинами и закраинами. Местами наблюдается неполный ледостав, фиксируются остаточные забереги, происходят колебания уровней воды от -64 см до +49 см в сутки. Все реки находятся в берегах.

ИА «Башинформ»
Теги: ледоход
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