Российские власти выступили против выплаты компенсаций жертвам домашнего насилия

Россия возражает против выплат компенсаций жертвам домашнего насилия и отправила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) соответствующее обращение перед слушаниями дел четырех девушек, пострадавших от партнеров, пишет «Интерфакс».

Официальная позиция состоит в том, что государство не должно нести ответственность в случаях семейно-бытового насилия и выплачивать компенсации, если вред нанесли частные лица, а не должностные.

Уполномоченный России при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин направил документ, в котором говорится, что «потерпевшие не имеют права оспаривать законность действий или бездействия полиции в ходе расследования в связи с привлечением к административной ответственности предполагаемого обидчика». Добавляется, что пострадавшие могут направить соответствующий иск, который рассмотрят в рамках отдельного процесса. Документ прикреплен ссылкой на статью 3 Конвенции о защите прав и свобод человека о запрещении пыток.

Пострадавшие сообщали, что не видят со стороны властей защиту их от дискриминации и домашнего насилия. Адвокаты женщин указывали, что происшедшее с потерпевшими надо рассматривать как пытки, причиной которых стало в том числе бездействие полицейских и всей правовой системы.

ЕСПЧ и жалобы четырех девушек

Европейский суд по правам человека будет рассматривать жалобы четырех россиянок: Натальи Туниковой, которую партнер пытался сбросить с 16-го этажа, после чего она, защищаясь, ударила его ножом и попала под суд; жалобу Маргариты Грачевой — бывший муж отрубил ей кисти рук; жалобу Елены Гершман, которую бывший муж избивал девять раз, а суд дважды отказал в возбуждении уголовного дела; и жалобу Ирины Петраковой, которую бывший муж регулярно избивал, в том числе после развода.

Женщины жалуются на то, что российские власти не способны защитить их и требуют, чтобы суд квалифицировал домашнее насилие, с которым они столкнулись, как пытки.

Ранее СМИ писали, что заместитель главы Минюста Михаил Гальперин на вопрос ЕСПЧ о домашнем насилии в РФ официально ответил, что в России домашнее насилие не является «серьезной проблемой» и его масштабы в стране «достаточно преувеличены».

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров в интервью ИА «Башинформ» рассказал, что закон о домашнем насилии беззубым не будет, хотя противников жестких мер очень много. «Нам говорят, что мы не должны вмешиваться в семью. А у меня другое мнение, государство должно защищать слабых». Он отметил, что закон о домашнем насилии подразумевает внесение изменений в закон о полиции, в Уголовный кодекс, в закон о прокуратуре, в закон об органах соцзащиты и так далее.