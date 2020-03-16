Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии вступил в силу закон об увеличении комендантского часа в летний период Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии продолжительность «комендантского часа» для детей в летний период увеличена на один час. Вступил в силу соответствующий закон, сообщает пресс-служба Госсобрания республики. «Закон регламентирует порядок «комендантского часа» в летний период с 1 мая по 30 сентября, – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев. – Теперь несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения родителей или замещающих их лиц в ночное время с 23 до 6 часов. Ранее ограничение было мягче – с 24 до 6 часов».

«Комендантский час» в зимний период остается прежним – с 22 до 6 часов.

По словам председателя Госсобрания, мера нацелена на профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей.

Башкортостан в свое время стал первым регионом страны, установившим «комендантский час» для детей. Норма сначала появилась в республиканском законодательстве и только потом в федеральном. За годы действия этой нормы в республике сократилась подростковая преступность. Сейчас за ненадобностью уже закрыта одна из двух детских колоний в республике. Решается вопрос о закрытии второй, добавил Константин Толкачев.