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Руководителем Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям стала Маргарита Болычева

ПОЛИТИКА
Фото: https://glavarb.ru

Руководителем Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям стала Маргарита Болычева Фото: https://glavarb.ru

Государственный комитет Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям возглавила первый заместитель председателя Госкомитета 26-летняя Маргарита Болычева. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Маргарита Болычева будет исполнять обязанности председателя.

По данным пресс-службы правительства РБ, ранее другим указом Главы республики Руслана Мирсаяпова освободили от должности председателя Госкомитета по собственному желанию. Как сообщало агентство «Башинформ», он назначен торговым представителем России в Азербайджане.

Маргарита Болычева окончила магистратуру в МГУ по направлению факультета глобальных процессов и международной экономики. Здесь же в 2015 году окончила факультет журналистики. В 2017-м году окончила ВШЭ по направлению управления проектами, бакалавриат. В 2019 году работала заместителем генерального директора в фонде «Ялтинского международного экономического форума». Имеет несколько лет опыта работы в СМИ по линии международных отделов. Кроме того, руководила корреспондентскими пунктами за пределами России. Была организатором пресс-конференций в рамках Олимпийский игр в Сочи, проходивших в 2014 году. Работала атташе международного отдела на ХII съезде партии «Единая Россия». Занимала должность директора АНО конгресс-бюро Башкортостан «Офис-группа», сообщает fedpress.ru.

ИА «Башинформ»
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