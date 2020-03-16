Молодежь Башкирии покоряет Марс













Студенты, школьники, обучающиеся техникумов и колледжей — уже более 500 человек приняло участие в деловой игре «Битва за Марсианий», организованной Лабораторией игропрактики Уфимского государственного нефтяного технического университета. Проект направлен на развитие базовых soft навыков у молодежи Башкирии, необходимых для работы в проектах, направленных на достижение технологического лидерства, и поддержан Федеральным агентством по делам молодежи — Росмолодежь в рамках грантового конкурса 2019 года.

«Проект «Битва за Марсианий» способствует активному развитию внедрения современных образовательных форматов. Молодым людям сегодня гораздо важнее почувствовать, попробовать и примерить на себя новые роли, будущие специальности и обязанности, чем услышать теоретический материал по данной теме. Такие возможности даёт проведения образовательных игр живого действия, которые позволяют участникам раскрыть свой потенциал, оценить собственные сильные и слабые стороны, развить soft и hard навыки», — говорит руководитель Лаборатории игропрактики Евгения Быль.

В ходе игры участники в различных ролях участвуют в реализации проекта создания производственной площадки на Марсе, им приходится выстраивать коммуникации с другими игроками, находить баланс между личными и общими целями, выбирать стратегию, организовывать деятельность в условиях неопределенности, решать текущие проблемы. Игровой процесс объединяет в себе решение задач в технологической, производственной, организационной, инвестиционной сферах, затрагивает сферу межличностных взаимоотношений, проблематизирует для участников их личные цели.

Всю информацию о проекте можно узнать в социальных сетях по хэштегам #БитваЗаМарсианий #лаборатория_игропрактики #УГНТУ.