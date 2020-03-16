Акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант-2020» перенесли на осень
Акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант-2020» перенесли на осень Фото: Олег Яровиков
Просветительскую акцию «Тотальный диктант — 2020» перенесли на осень 2020 года.
Это связано со стремительным распространением коронавируса в мире, сообщается в обращении оргкомитета к участникам.
Новую дату проведения диктанта объявят 25 марта.
Ранее провести акцию планировали 4 апреля.
В 2019 году в Уфе тотальный диктант состоялся на 28 площадках. На акцию записалось, предварительно, более 1700 человек. Акция проходила еще в 11-ти населенных пунктах республики: Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Ишимбае, Мелеузе, Кумертау, Нефтекамске, Бирске, Белорецке, в Учалах и Раевке.