Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18

EUR 81.86

16 марта Понедельник

Уфа   °

Молния
12:42 Круглосуточный телефон «горячей линии» Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант-2020» перенесли на осень

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант-2020» перенесли на осень Фото: Олег Яровиков

Просветительскую акцию «Тотальный диктант — 2020» перенесли на осень 2020 года.

Это связано со стремительным распространением коронавируса в мире, сообщается в обращении оргкомитета к участникам.

Новую дату проведения диктанта объявят 25 марта.

Ранее провести акцию планировали 4 апреля.

В 2019 году в Уфе тотальный диктант состоялся на 28 площадках. На акцию записалось, предварительно, более 1700 человек. Акция проходила еще в 11-ти населенных пунктах республики: Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Ишимбае, Мелеузе, Кумертау, Нефтекамске, Бирске, Белорецке, в Учалах и Раевке.

Розалия Валеева
Теги: тотальный диктант
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза
В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза, предупреждают синоптики. По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается
В Башкирии после столкновения с BMW X5 погиб пассажир «Лады», еще двое госпитализированы
В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону
Бросил пассажира умирать: в Кигинском районе Башкирии водитель наехал на столб и сбежал
Сегодня ночью в Кигинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону. Дорожная авария произошла ок
В Башкирии ведутся поиски мужчины, катавшегося на снегоходе на реке Белой
В Центр обработки вызовов Системы-112 сегодня поступило сообщение о том, что 14 марта в Краснокамском районе Башкирии четыре человека поехали кататься на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть