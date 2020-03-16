Фото: пресс-служба профсоюза работников здравоохранения РБ Стало известно, какая больница Уфы стала лучшей в России по заботе о здоровье медиков Фото: пресс-служба профсоюза работников здравоохранения РБ

Городская клиническая больница №13 Уфы в 2019 году заняла первое место в ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Председатель первичной профсоюзной организации ГКБ №13 Юлия Булычёва сообщила о том что, ещё летом в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ была направлена конкурсная работа, которая была признана лучшей на республиканском уровне. И вот — победа уже на федеральном уровне.

В больнице работа по формированию здорового образа жизни сотрудников ведётся по нескольким направлениям. В первую очередь это лечебная физкультура. В зале ЛФК для сотрудников выделяется специальное время, когда они могут прийти позаниматься. Здесь есть оборудование и современные тренажёры, которые пользуются большой популярностью. Также имеется школа скандинавской ходьбы, при которой сформированы группы и пациентов, и сотрудников. Занятия проходят два раза в неделю на дорожках, размеченных прямо на территории больницы, под руководством гигиенического санитарного инструктора.

По информации пресс-службы регионального профсоюза работников здравоохранения РБ, ещё одно направление оздоровительной работы — сотрудничество с моторостроительным предприятием. Тут есть большая база для отдыха и укрепления здоровья работников. К ней относится санаторий-профилакторий, куда выделяются путёвки и для медработников 13-й больницы.