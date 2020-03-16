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Все школы и детсады Башкирии на этой неделе работают в штатном режиме - Минобр

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Все школы и детсады Башкирии на этой неделе работают в штатном режиме - Минобр Фото: Олег Яровиков

Все образовательные организации республики, включая детские сады, будут работать в штатном режиме, но при этом они должны учитывать все требования Роспотребнадзора для недопущения коронавируса. Об этом заявил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

В случае, если будут выявляться дети с повышенной температурой тела, другими характерными симптомами, их направят на обследования в лечебные учреждения.

«Эту неделю до начала школьных каникул мы работаем в штатном режиме», — подчеркнул на брифинге в правительстве по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе Айбулат Хажин.
Кроме того, в Башкирии принято решение о прекращении массовых мероприятий с участием детей.

Региональный Минобр рекомендует школам воздержаться от массовых, организованных выездов за пределы Башкирии и России, «как в течение этой учебной недели, так и в каникулярный период».

Родителям также рекомендовано не вывозить детей за пределы России, особенно в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Башинформ», предстоящие весенние школьные каникулы в Башкирии могут быть продлены.

В Уфе для профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией уже отменили кабинетную систему в школах.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, школы
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