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Министр здравоохранения Башкирии озвучил причину отсутствия масок в аптеках

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Министр здравоохранения Башкирии озвучил причину отсутствия масок в аптеках Фото: автор

В Правительстве Башкортостана 16 марта состоялся брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и текущей ситуации в регионе. Начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская озвучила главный вопрос, который волнует жителей республики в связи с распространением коронавируса — это отсутствие масок в аптеках.

«Бесконечное количество вопросов – масок в аптеках нет. Люди тревожатся и рассчитывают на то, что маски в какой-то степени их защитят от возможного распространения вируса и от других болезней», — сказала Елена Прочаковская.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ответил, что эта ситуация ведомством мониторится.

«Такая ситуация возникла не только на территории Башкирии, но и в целом на территории Российской Федерации, так как мы оказались не готовы к массовой востребованности необходимых средств защиты в виде медицинской маски, так как в начале этого года — в январе и феврале — основные поставщики данной продукции были переориентированы на зарубежный рынок. Правительством РФ уже введены необходимые ограничительные меры, в том числе, на ограничение экспорта данного вида медицинских изделий. Сейчас идет наращивание производства масок. Мы активно ведем переговоры по заключению необходимых договоров с производителями, чтобы маски появились в сети госаптек. Одна из партий должна поступить на днях. Также мы работаем над тем, чтобы не допустить существенный рост цен на маски», — сообщил Максим Забелин.

Также он добавил, что маски можно заказать через интернет, у перекупщиков, но по завышенной цене — более 30 рублей за штуку. По словам Максима Забелина, региональный Минздрав подготовил несколько обучающих видеоуроков, как сделать маску из медицинской марли в домашних условиях.

«Сейчас принимаются необходимые усилия, чтобы медицинские маски появились в свободной продаже. В медучреждениях для защиты медперсонала это изделие есть в полном объеме», — добавил министр.

Круглосуточный телефон «горячей линии» Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27.

Ксения Калинина
Теги: коронавирус
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