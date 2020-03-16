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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Отреставрированный памятник на могиле генерала Шаймуратова в ЛНР откроется 22 июня

ОБЩЕСТВО

Отреставрированный памятник на могиле генерала Минигали Шаймуратова в ЛНР откроется 22 июня, сообщил член Общественной палаты республики, руководитель регионального отделения «Поискового движения России» в РБ Владимир Волков.

﻿«77 лет назад между населёнными пунктами Петровское и Штеровка погиб во время боёв за Донбасс генерал-майор командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Мингазович Шаймуратов. Похоронили его изначально в Шетровке, затем останки были перенесены на мемориал в Петровское. В поселке Петровское ЛНР на мемориале, где похоронен генерал, установлено два памятника. Один из них почти разрушен. После оценки восстановительных работ поняли, что своими силами решить проблему не сможем, написали письмо главе Республики Башкортостан, получили поддержку и приступили к реставрации».
Ремонт памятника начался в декабре. В настоящее время над реставрацией работают местная строительная компания и скульптор. Открытие отреставрированного памятника запланировано на 22 июня.

Башкирские поисковики также отреставрировали памятники погибшим воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Чернухино, Фащевке, Степовом. Кроме того, поисковые работы по поиску свидетельств последнего боя прославленного генерала ведутся между населенными пунктами ЛНР Штеровка и Петровское.

ИА «Башинформ»
Теги: память
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