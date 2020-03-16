Фото: ИА «Башинформ» Кабинетную систему отменили в школах Уфы из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией отменили кабинетную систему в школах, сообщает столичная администрация.

С 17 марта учащиеся будут заниматься в одном кабинете, а не переходить из одного учебного кабинета в другой.

Кроме того, в соответствии с рекомендации Роспотребнадзора в образовательных учреждениях столицы поручено проводить дезинфекцию помещений.

Также поручено исключить организацию и посещение детьми и сотрудниками учреждений культуры массовых мероприятий.

Не рекомендуются коллективные выезды детей и сотрудников за пределы страны, в другие города РФ.

Во всех учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг причин отсутствия детей на занятиях.

Ранее «Башинформ» сообщал о возможном продлении предстоящих весенних школьных каникул в республике.