Кабинетную систему отменили в школах Уфы из-за коронавируса
Кабинетную систему отменили в школах Уфы из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией отменили кабинетную систему в школах, сообщает столичная администрация.
С 17 марта учащиеся будут заниматься в одном кабинете, а не переходить из одного учебного кабинета в другой.
Кроме того, в соответствии с рекомендации Роспотребнадзора в образовательных учреждениях столицы поручено проводить дезинфекцию помещений.
Также поручено исключить организацию и посещение детьми и сотрудниками учреждений культуры массовых мероприятий.
Не рекомендуются коллективные выезды детей и сотрудников за пределы страны, в другие города РФ.
Во всех учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг причин отсутствия детей на занятиях.
Ранее «Башинформ» сообщал о возможном продлении предстоящих весенних школьных каникул в республике.