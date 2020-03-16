Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18

EUR 81.86

16 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа вошла в маршрут «Эшелон Победы-2020»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Уфа вошла в маршрут «Эшелон Победы-2020» Фото: Олег Яровиков

Уфа вошла в маршрут «Эшелон Победы-2020». Информационно-пропагандистская акция «Эшелон Победы-2020» запланирована по маршруту: Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Челябинск — Уфа — Самара — Пенза — Саранск — Казань — Ижевск — Пермь — Екатеринбург.

Командование Центрального военного округа обратилось к главе республики с просьбой об оказании содействия в организации проведения акции.

Старт акции предлагается дать 24 апреля в г. Иркутск, завершение 8 мая в г. Екатеринбург. Прибытие эшелона в Уфу 1 мая 2020 года в 10.10, стоянка 5 часов 52 минуты, отправление в 16.02 на первом пути.

В составе воинского эшелона 18 вагонов: 4 пассажирских вагона, 4 багажных вагона, 6 платформ под исторические образцы военной техники, платформа-сцена, 2 крытых вагона под музей и медицинское обеспечение, вагон-ресторан.

«Акция проводится в преддверии празднования юбилейной 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — сообщил врио командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Михаил Теплинский. — Возрождение этой традиции необходимо для сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне и о потерях, которые понёс в ней советский народ».

Лейла Аралбаева
Теги: 75-летие Победы, Эшелон Победы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза
В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза, предупреждают синоптики. По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается
В Башкирии после столкновения с BMW X5 погиб пассажир «Лады», еще двое госпитализированы
В Белорецком районе Башкирии, в результате дорожной аварии, погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону
Бросил пассажира умирать: в Кигинском районе Башкирии водитель наехал на столб и сбежал
Сегодня ночью в Кигинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону. Дорожная авария произошла ок
В Башкирии ведутся поиски мужчины, катавшегося на снегоходе на реке Белой
В Центр обработки вызовов Системы-112 сегодня поступило сообщение о том, что 14 марта в Краснокамском районе Башкирии четыре человека поехали кататься на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть