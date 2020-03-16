Фото: Олег Яровиков Уфа вошла в маршрут «Эшелон Победы-2020» Фото: Олег Яровиков

Уфа вошла в маршрут «Эшелон Победы-2020». Информационно-пропагандистская акция «Эшелон Победы-2020» запланирована по маршруту: Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Омск — Тюмень — Челябинск — Уфа — Самара — Пенза — Саранск — Казань — Ижевск — Пермь — Екатеринбург.

Командование Центрального военного округа обратилось к главе республики с просьбой об оказании содействия в организации проведения акции.

Старт акции предлагается дать 24 апреля в г. Иркутск, завершение 8 мая в г. Екатеринбург. Прибытие эшелона в Уфу 1 мая 2020 года в 10.10, стоянка 5 часов 52 минуты, отправление в 16.02 на первом пути.

В составе воинского эшелона 18 вагонов: 4 пассажирских вагона, 4 багажных вагона, 6 платформ под исторические образцы военной техники, платформа-сцена, 2 крытых вагона под музей и медицинское обеспечение, вагон-ресторан.

«Акция проводится в преддверии празднования юбилейной 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — сообщил врио командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Михаил Теплинский. — Возрождение этой традиции необходимо для сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне и о потерях, которые понёс в ней советский народ».