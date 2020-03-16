Фото: ИА «Башинформ» Наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов - Роспотребнадзор Фото: ИА «Башинформ»

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо после прикосновения к наличным деньгам при расчетах. Как сообщает Роспотребнадзор, ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумаге составляет три-четыре дня, на пластиковых носителях — до девяти дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

То есть кредитные организации получают «чистые» банкноты, но не все денежные купюры сразу попадают в банки.

«Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи, — пояснили в ведомстве. — В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами».