Фото: автор О фейках по коронавирусу: глава Башкирии предупредил «моральных уродов» о последствиях Фото: автор

В Уфе 16 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров жестко высказался по поводу распространения фейковой информации, касающейся ситуации с коронавирусом.

«Для нас очень важная задача – это такая спокойная уверенная работа управленческой команды и в целом спокойное состояние в обществе. Поэтому, я обращаюсь ко всем СМИ, ко всем лидерам общественного мнения, ко всем специалистам в области информационных технологий. Я твердо обещаю, что буду правдиво и оперативно информировать о ситуации с распространением коронавируса. Мне кажется, это сейчас главное. Поэтому, по мере получения подтвержденных фактов, мы обязательно будем доводить информацию до людей», — сказал глава региона.

Радий Хабиров рекомендовал всем, кто работает в сфере распространения информации, опираться на информацию, которую будет выдавать он лично, либо руководитель оперативного штаба, либо на проводимых Минздравом РБ брифингах.

«Тех деятелей, таких недоумков и моральных уродов, которые распространяют фейковые новости и, соответственно, у них цель очень разная у всех, в том числе и цели, направленные просто на расшатывание общественно-политической ситуации, во-первых, мы будем их знать и в рамках тех возможностей, которые у нас есть, будем преследовать. У нас и к сожалению, и к счастью, не 41-й год, когда мародёров и паникеров расстреливали, но ровно та же ситуация. Нам надо спокойно работать и давать спокойно решать те задачи, которые мы себе ставим», — предупредил глава Башкортостана.

Как сообщало агентство «Башинформ», Радий Хабиров подписал распоряжение о мерах снижения риска и распространения вирусной инфекции. Одна из мер — отмена культурных, спортивных, деловых мероприятий с численностью участников более 1000 человек.