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В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии предстоящие весенние школьные каникулы могут быть продлены, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

Ранее Министерство просвещения России направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора о временном переводе образовательного процесса на дистанционную форму обучения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей.

﻿«На данный момент базового решения о переходе образовательных организаций на дистанционное обучение я не принимаю. Поручаю Министерству образования совместно с Министерством здравоохранения внести предложения, которые могут быть полезными в данной ситуации. Если понадобится, мы можем продлить школьные каникулы на неделю и больше», — отметил руководитель региона.

Гульфия Акулова
Теги: коронавирус
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