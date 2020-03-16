В Башкирии отменяются мероприятия с участием более 1000 человек

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о мерах снижения риска и распространения вирусной инфекции. Одна из мер — отмена культурных, спортивных, деловых мероприятий с численностью участников более 1000 человек. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве. Данное распоряжение действует на период до 20 апреля, но глава республики подчеркнул, что власти будут действовать в зависимости от ситуации, и сроки могут быть передвинуты в связи с улучшением или ухудшением положения дел.

Также жителям республики рекомендуется воздержаться от поездок за рубеж и регионы РФ, где зарегистрировано распространение вируса, избегать людных мест.