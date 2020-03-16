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С 16 марта вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение студентов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С 16 марта вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение студентов Фото: Олег Яровиков

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение студентов для профилактики коронавируса, начиная с 16 марта 2020 года, сообщает ТАСС на ссылкой на Минобр.

Как отмечается в сообщении ведомства, для «защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». ​​​​​​

Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, вузы должны обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме и предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для студентов, в том числе за счет их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.

В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте ведомства не позднее 18 марта появится перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ

ИА «Башинформ»
Теги: вузы, коронавирус
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