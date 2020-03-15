Масштабная очистка дворов и улиц Уфы от снега и грязи началась намного раньше обычного











Масштабная очистка от грязи и снега уфимских дворов и улиц, а также ямочный ремонт дорог начались в этом году намного раньше обычного.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, только сегодня на очистке трассы Уфа-Аэропорт задействовано 80 работников и 47 единиц техники.

«Кроме того, в выходные дни, когда на дорогах снижается интенсивность движения транспорта, в усиленном режиме проводится ямочный ремонт литым асфальтом. Так, за этот воскресный день ямочный ремонт проведен на площади более 150 квадратных метров. В ночную смену работа будет продолжена», — отметили в администрации Уфы.

Одновременно с очисткой от грязи и снега главных магистралей и второстепенных улиц башкирской столицы, идет активная уборка дворовых территорий. Ежедневно в этих работах участвуют 800 дворников — работников УЖХ и более 400 привлеченных сотрудников управляющих компаний, уборщиков, слесарей, сантехников.

Задействовано около 130 единиц спецтехники.

Только за сегодняшний день ворошение снега проведено на площади, превышающей 64 тысячи квадратных метров, скол льда — на площади более 15 тысяч «квадратов». Комплексная уборка завершена в 57 уфимских дворах. Жилищными организациями сделано 124 рейса по вывозу снега и мусора.

«Объезды территорий руководством муниципалитета и контроль за качеством проводимых работ проводятся круглосуточно», — добавили в мэрии.