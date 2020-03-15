Названа причина отсутствия паники у россиян из-за коронавируса

Жители России намного меньше переживают из-за коронавируса, чем жители других стран, сообщают «Известия», ссылаясь на мнение клинического психолога Михаила Хорса.

Как заявил специалист, россияне закалены серьезными испытаниями в истории своей страны, среди которых пандемия коронавируса далеко не самая страшная.

В качестве наглядного примера таких испытаний Михаил Хорс назвал период с конца 1980-х до начала 1990-х, когда был «разгул преступности, бандитизма», а также кризис 2008 года.

При этом он отметил, что молодые россияне все же больше опасаются этой болезни, чем их родители. По его мнению, это связано с тем, что у молодежи нет такого опыта преодоления неурядиц, как у людей старшего поколения.

Кроме того, считает Хорс, родители нередко стараются оградить детей от реалий жизни.

По последним данным, число людей, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.

Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Московской области (три случая) и Тюменской области (один случай). Россияне, у которых выявили это заболевание, посещали страны, признанные неблагополучными — Италию, Францию, Испанию, Швейцарию.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах зафиксировано свыше 150 тысяч заболевших, умерли более 5,8 тысячи человек.