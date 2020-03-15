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С 16 марта в Уфе стартует спецоперация «Должник»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

С 16 марта в Уфе стартует спецоперация «Должник» Фото: Ксения Калинина

С 16 марта по 22 марта в Уфе пройдет оперативно-профилактическая операция «Должник», главная цель которой — выявление и привлечение к ответственности злостных неплательщиков штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Традиционно, в операции примут участие сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции, а также участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники ППС.

«За январь-февраль этого года уфимские полицейские взыскали свыше 3,2 млн рублей административных штрафов. К административной ответственности за неуплату штрафа в установленные законом сроки привлечены более 700 человек. Из них почти 400 правонарушителей по решению мировых судей арестованы на срок от 1 до 15 суток», — заявили в ведомстве и напомнили, что штраф должен быть уплачен в установленные законом сроки.

ИА «Башинформ»
Теги: операция «Должник»
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