Фото: Валерий Шахов На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза Фото: Валерий Шахов

В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза, предупреждают синоптики.

По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается облачная погода, с прояснениями. Пройдут небольшие осадки, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный, западный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 0 до 5 градусов тепла.

16 марта прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 1-6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3 градусов.

17 марта ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 3-8 градусов, при прояснениях до минус 15. Днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.