Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18

EUR 81.86

15 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

На следующей неделе в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза Фото: Валерий Шахов

В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 15 градусов мороза, предупреждают синоптики.

По данным Башгидромета, сегодня в республике ожидается облачная погода, с прояснениями. Пройдут небольшие осадки, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный, западный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 0 до 5 градусов тепла.

16 марта прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 1-6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3 градусов.

17 марта ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 3-8 градусов, при прояснениях до минус 15. Днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии школьники временно могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Башкирии школьники временно могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Министерство просвещения России направило во все регионы страны
Пчеловоды Башкирии обратятся к депутатам с просьбой рассмотреть запрет на рубку липы
Пчеловоды Башкирии планируют обратиться в Госсобрание республики и Госдуму России с просьбой рассмотреть законодательный запрет рубки липы, клена и ивы,
Приехавших из Италии жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Башкортостане, в городе Кумертау, двух человек, приехавших с отдыха из Италии, поместили в инфекционное отделение, в боксы, с подозрением на коронавиру
В Уфе во время конно-спортивного турнира с ипподрома сбежала лошадь
На ипподроме «Акбузат» в Уфе 14 марта на первом в этом году конно-спортивном турнире «Терра Башкирия» произошел необычный инцидент. О нем на своей страни
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть