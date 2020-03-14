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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Оксана Савченко об инциденте с вице-премьером правительства Башкирии: «Конфликт исчерпан»

ОБЩЕСТВО

Восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Оксана Савченко сообщила агентству «Башинформ» о том, что конфликт между ней и вице-премьером правительства Башкирии Иреком Сагитовым исчерпан.

«Инцидент сейчас абсолютно исчерпан. Мы с ним поговорили. Извинился. Я понимаю человека… полковник, эмоциональный, многое в жизни прошел, но, я так думаю, сделал все-таки выводы, что эмоции в политике и когда работаешь с людьми, неприемлемы. Извинения приняла», — прокомментировала она.

Ранее на сайте «Говорит Москва» появилась информация о том, что паралимпийская чемпионка пожаловалась на оскорбления со стороны вице-премьера правительства Башкирии.

ИА «Башинформ»
Теги: инцидент
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