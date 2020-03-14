Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС Спасатели помогли заблудившемуся под Уфой водителю Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Центр обработки вызовов Системы-112 утром 14 марта поступило сообщение о том, что в Уфимском районе 23-летнему мужчине требуется помощь. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС проинформировали, что молодой человек ехал в аэропорт, ориентируясь по навигатору, который неверно указал ему путь. Он свернул с трассы на проселочную дорогу: машина застряла в снегу.

«Парень не понимал, где он находится и обратился за помощью. К счастью, он смог отправить свои координаты о местоположении с помощью мобильного телефона», — пояснили в Госкомитете.

На помощь оперативно выехали сотруники Аварийно-спасательной службы. Спасатели нашли заблудившегося водителя в СНТ Березовка Уфимского района, вытащили автомобиль и сопроводили его до трассы.

По словам спасателей, молодой человек был очень напуган и отправился обратно домой.