Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Ранее Совет Федерации утвердил решения регионов о поправках в Конституцию. Закон о поправке к Конституции «рассмотрен и одобрен законодательными (представительными) органами государственной власти 85 субъектов Российской Федерации».

По данным пресс-службы главы государства, изменения вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Законом о поправке к Конституции РФ предусматривается обязательное направление в Конституционный суд страны запроса для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. Если Конституционный суд даст положительное заключение, тогда проводится общероссийское голосование. Если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституцию поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, то изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции Российской Федерации в главы 3-8 Конституции РФ, вступят в силу.

Голосование планируется провести 22 апреля этого года. Этот день сделают нерабочим. ЦИК за пять дней должен подсчитать результаты и еще за три дня опубликовать их.

О том, ﻿какие поправки внесли в Конституцию России, читайте в лонгриде «Башинформа».