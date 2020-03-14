Фото: Ксения Калинина В Башкирии 15 марта прогнозируются мокрый снег, дождь и гололедица Фото: Ксения Калинина

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 15 марта ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем небольшие осадки, местами до умеренных.

В отдельных районах прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2,+3 градуса, днем 0,+5.

На отдельных участках автодорог гололедица, ухудшение видимости до 1-2 км.