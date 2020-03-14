В Башкирии предложили учредить День пчеловода. С такой идеей выступил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев на втором региональном съезде пчеловодов Башкирии, который проходит в эти выходные в Уфе.

«В настоящее время пчеловоды сталкиваются с вызовами и угрозами, в их числе применение инсектицидов на рапсовых полях, из-за чего в прошлом году был причинен ущерб в размере 2 млрд рублей», — сказал депутат.

Он рассказал также о работе над федеральным законом «О пчеловодстве», который до сих пор не принят.

Иван Сухарев отметил, что уже давно назрела необходимость единого документа, который регулировал бы все вопросы связанные с пчеловодством. В некоторых регионах России приняты локальные законы.