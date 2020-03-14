Фото: Олег Яровиков В Башкирии нарушения ПДД фиксируют 770 комплексов фотовидеофиксации Фото: Олег Яровиков

На 1 марта 2020 года количество комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в Республике Башкортостан увеличилось в три раза и достигло 770 единиц. По данным пресс-службы Гостранса РБ, количество зафиксированных нарушений ПДД с начала года составило более 220 тысяч.

«В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, а также мест концентрации ДТП в республике, Правительством Республики Башкортостан в 2019 году решено распространить на всю территорию республики положительный опыт массированного применения систем автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД», — пояснили в ведомстве.

Разработана карта работающих комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в РБ. С местами установки камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД можно ознакомиться по ссылке﻿.