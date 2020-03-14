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Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах в выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах в выходные Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о массовых рейдах в выходные. По данным пресс-службы ведомства, особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нетрезвых водителей.

«Исходя из анализа аварийности на дорогах Башкортостана, принято решение о проведении профилактических мероприятий в эти субботу и воскресенье, 14 и 15 марта. Рейды будут организованы во всех городах и районах республики», — пояснили в ГИБДД РБ.

Ксения Калинина
Теги: ГИБДД РБ, рейды
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